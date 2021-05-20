Каттакурганский филиал Самаркандского государственного университета создан постановлением правительства от 18 мая, сообщило Министерство юстиции Узбекистана. Это будет первый вуз в городе, уточнили «Газете.uz» в Министерстве высшего и среднего специального образования.

Филиал расположится в бывшем здании академического лицея №2 при Самаркандском государственном институте иностранных языков, говорится на сайте СамГУ. В ближайшие годы здесь построят дополнительный учебный корпус, два общежития и спортивный комплекс.

Обучение в филиале начнётся с 2021/2022 учебного года. Студенты будут приниматься в равных долях по государственному заказу и на платно-контрактной основе.

Филиал также будет оказывать научно-педагогическую помощь преподавателям школ, средних специальных учебных заведений Каттакурганского, Нарпайского, Пахтачийского, Иштыханского и Нурабадского районов.