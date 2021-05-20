Бренд Armаni широко известен во всем мире благодаря высококачественной стильной одежде, которая уже не одно десятилетие пользуется популярностью.





Марка преимущественно ориентирована на молодых людей. На создание коллекций дизайнеров вдохновляет демократичный стритстайл с его яркими образами, бунтарскими настроениями и современной музыкой.





Помимо одежды и обуви, A|X также выпускает разнообразные аксессуары: головные уборы, портмоне и сумки, ремни и очки.





Сегодня Armani Exchange является символом обновленного городского стиля, в котором современный, творческий и «полностью цифровой» дух столичной молодежи сочетается с итальянским чутьем и творчеством.





Стоит открыть для себя современный, молодежный и незаменимый стиль Armani Exchange.





Дополнительную информацию можно узнать по ссылке.

Адрес: пересечение улиц Нурафшон и Ахмад Дониш, 5, ТРЦ Riviera, 1 этаж.

Телефон: (+998) 78−129−41−11.

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