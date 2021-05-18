В Алматы (Казахстан) 14−16 мая проходил Кубок Азии по дзюдо среди юниоров и молодёжи памяти Бекета Махмутова. В соревнования принимали участие около 200 мастеров татами из азиатских стран.

Первые дня проходили выступления юниоров. Представителям Узбекистана удалось выиграть 6 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей, сообщил Национальный олимпийский комитет.

В последний день на татами вышли молодые дзюдоисты. Халимажон Курбонова (-48 кг), Сита Кадамбаева (-52 кг), Фотима Курамбоева (+78 кг), Абдулбосит Абдусалимов (-66 кг), Уткирбек Турабоев (-100 кг), Шохрух Мамарасулов (+100 кг) завоевали золотые медали. Серебряные медали получили Жайхунбек Назаров (-73 кг) и Исломбек Равшанкулов (+100 кг), бронзовые медали достались Фарангиз Режепова (-63 кг), Фарангиз Холмуродова (-70 кг), Мамлакат Султонова (-70 кг), Шинар Ибраева (-78 кг), Шавкат Саиткулов (-66 кг) и Дилшоджон Баходиров (-90 кг).

По итогам общекомандного зачёта представители Узбекистана заняли второе место, первое место досталось хозяевам соревнования.



