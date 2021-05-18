Знаковый для Ташкента жилой комплекс в британском стиле Greenwich готовится к сдаче первых двух жилых домов первой линии. В первых двух домах предусмотрено 232 квартиры, 88 из которых еще доступны для покупки. Совсем скоро первые счастливые владельцы получат ключи от новой жизни с британским акцентом.

Жителей и гостей жилого комплекса встречают фирменные фасады, которые перекликаются с цветами английского флага: насыщенным красным и снежно-белым. В Greenwich к стенам из красного кирпича добавлены белые акценты с оригинальными орнаментами. Ажурные декоративные элементы несут еще одну важную функцию — защищают квартиру от солнца на манер национальной узбекской решетки-панжары. Фасады жилого квартала получились яркими, нарядными и практичными. С самого входа в дом жильцов встретят шикарные парадные, которые отражают всю суть британского квартала — роскошь, гостеприимство и уют.





Британский квартал ориентирован на семейное проживание, поэтому в нем предусмотрено большое разнообразие квартир. Они различаются по классам, площади и видам планировки.

Кроме жилья бизнес-класса и класса «комфорт» собственники могут выбрать нестандартное решение: двухуровневые апартаменты с большой квадратурой и мансардой на верхних и на первых этажах (с цоколем).

В бизнес-формате квартиры сдаются без ремонта, со свободной планировкой, благодаря которой можно проявить фантазию и обустроить собственное неповторимое «место силы». Также имеется подземный паркинг.





Квартиры комфорт-класса сдаются жильцам с готовым ремонтом. В них объединены практичные планировочные решения и качественные материалы. Просторные комнаты помогут оптимально разместить мебель, а продуманное расположение розеток и систем коммуникации сделают жизнь в квартире действительно комфортной во всех отношениях.





Новые дома на первой линии британского квартала — современные, теплые и экологичные. Фасады из кирпича хорошо удерживают тепло зимой и прохладу летом. Планировка квартир обеспечивает сквозное проветривание и доступ свежего воздуха в каждый уголок. Навесные балконы выходят в тенистые дворы, закрытые для автотранспорта. Эта концепция разработана для того, чтобы детям было безопасно играть на улице, а в квартиры попадал чистый, не загазованный воздух.





Семейный квартал закрытого типа Greenwich становится по-настоящему luxury-территорией, где прекрасно все: и архитектурные решения, и оформление дворов, и сообщество собственников квартир. Квартиры раскупаются с удивительной скоростью. У будущих жильцов осталось не так много шансов, чтобы приобрести роскошные апартаменты на первой линии, которая совсем скоро будет официально готова.

В настоящее время для покупки трех- и четырехкомнатных квартир предоставляются выгодные предложения. Трехкомнатная квартира — оптимальное решение для семьи с ребенком. Четырехкомнатные квартиры пользуются большим спросом среди многодетных семей. Такое разнообразие площадей и планировок поможет выбрать приемлемый для будущих жильцов вариант.

Адрес офиса продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: greenwich.uz

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