В 2020 году национальным оператором были анонсированы удачное тестирование и запуск сети 5G, что стало новым этапом в развитии телекоммуникационных технологий мирового уровня. В 2021 году в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между компанией Huawei и ТИИИМСХ был запущен пилотный проект по «умному» сельскому хозяйству с использованием систем управления, мониторинга и обработки данных на базе 5G технологий, интернет-вещей, интеллектуальных датчиков и платформы интеллектуальной обработки больших данных.

Ввиду специфики проекта и учета таких основополагающих пунктов, как диверсифицирование данных датчиков и их хранения для дальнейшего анализа, удаленный мониторинг и управление, а также интеллектуальная обработка данных, национальный оператор UZTELECOM взял на себя ответственность за техническую помощь в данном проекте и внедрение 5G-технологий.





Реализация проекта «умного» сельского хозяйства позволит повысить рациональность использования природных ресурсов, упростить мониторинг и управление процессами по контролю над состоянием урожая, предупредить о возможных влияниях на урожай внешней среды за счет анализа состояния погодных условий, почвы, систем орошения, а также в режиме реального времени получать видеообзор с «интеллектуального» поля. Проект будет разработан и осуществлен специалистами и профессорским составом ТИИИМСХ с использованием мобильной сети филиала «УзМобайл» АК «Узбектелеком» при экспертной и технической поддержке компании Huawei и Министерства сельского хозяйства.

UZTELECOM всегда выступает за поддержку населения Узбекистана, обеспечение народа качественной бесперебойной связью даже на самых отдаленных локациях страны. Данный проект стал отличной возможностью реализации технического потенциала сетей компании во благо и развитие одной из востребованных отечественных отраслей.

Ранее в ходе первых тестов базовых станций стандарта 5G в 2019 году были зафиксированы пиковые скорости передачи данных до 1,9 Гбит/с.

UZTELECOM продолжает поддерживать инновационные проекты и внедрение цифровизации в разных отраслях и готов к сотрудничеству по данному направлению с министерствами и ведомствами республики.

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