Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел страны 12 мая.

«Призываем стороны немедленно прекратить насильственные действия, воздержаться от эскалации ситуации и не допустить дальнейшего кровопролития, принять все необходимые меры по урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами в преддверии священного для всего мусульманского мира праздника Ийд аль-Фитр», — говорится в заявлении.

«Считаем необходимым обеспечить соблюдение статуса-кво в отношении комплекса мечети Аль-Акса и других святых мест в Иерусалиме», — подчеркнули в МИДе.

Внешнеполитическое ведомство также заявило, что решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе ранее принятых резолюций Совета безопасности ООН и принципа «два государства для двух народов».

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась в понедельник, 10 мая. К утру 12 мая движение ХАМАС выпустило по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает наносить удары по сектору Газа. По последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения, сообщило РИА Новости.

Конфликт возобновился на фоне ситуации в Иерусалиме, где в апреле начались столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности из-за запрета собираться на ступенях у Дамасских ворот.