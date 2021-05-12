Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщила Служба новостей ООН.

«Мы приветствуем любое снижение показателей, однако это происходило уже и раньше, — напомнил глава ВОЗ. — За последний год во многих странах наблюдалась тенденция к снижению числа случаев заболевания и смертности, власти слишком быстро ослабляли ограничительные социальные меры, люди теряли бдительность, и в итоге происходил откат назад».

Именно это произошло в Индии, где ежедневно заражается по 350−370 тысяч человек. ВОЗ будет собирать средства в рамках программы «Объединимся ради Индии» на приобретение кислородных баллонов, средств индивидуальной защиты и лекарств.

Тем не менее, по словам главы ВОЗ, эпидемиологическая ситуация остаётся опасной по всему миру. За прошедшую неделю было зарегистрировано 5,4 миллиона случаев заболевания, 90 тысяч скончались.

Тедрос Гебрейесус также отметил неравномерность процесса вакцинации от COVID-19. На страны с высоким уровнем дохода и с доходом выше среднего, в которых проживает около 53% населения планеты, приходится 83% всех произведённых на сегодняшний день доз вакцин. Страны с низким доходом и со средним доходом ближе к низкому, в которых живёт 47% населения мира, получили всего 17% вакцин.