Чиланзарский районный суд Ташкента по уголовным делам 10 мая вынес приговор гражданину Н. М., нанёсшему смертельную ножевую рану своему брату О. М., сообщила газета «Даракчи».

«Газета.uz» писала, что конфликт с поножовщиной произошёл 16 декабря 2020 года на территории торгового центра «Тошкент савдо маркази» (бывший «Абу-Сахий»). Тогда в ходе ссоры младший брат (ранее судим) ударил ножом старшего, который от полученной травмы скончался в больнице.

На открытом заседании суда законный представитель жертвы — вдова О. М. заявила, что её деверь (брат мужа) является единственным кормильцем семьи. Женщина заявила, что не имеет к нему никаких претензий и попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. С аналогичной просьбой выступила и мать братьев, пишет издание.

Судья Жаъфар Курбанов признал подсудимого виновным по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть человека / наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет.) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.