В пятницу, 7 мая, по Узбекистану установилась облачная погода, сообщает Узгидромет. По Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям и во второй половине дня — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям возможен кратковременный дождь и гроза. По остальной территории страны осадков не ожидается. Температура днём составит +25…+30 градусов.

В субботу, 8 мая, по всем регионам осадки маловероятны. Температура воздуха будет в пределах ночью +13…+18 градусов, днём — +28…+33 градуса.

В воскресенье, 9 мая, с юга будут выходить облачные массивы, с которыми по стране местами пройдут дожди, возможны грозы. По Каракалпакстану, Хорезмской области и Ферганской долине осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью +13…+18 градусов, днём — +25…+30 градусов.