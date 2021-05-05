24 и 25 апреля прошел турнир «Лига частных школ 2021», организованный международной футбольной школой Junior. За призовые места поборолись 45 команд из 12 частных школ Ташкента, а также Намангана и Чирчика. За два дня игр было забито 455 голов.





В общей сложности в лиге приняли участие около 500 детей. Несмотря на большой перерыв в связи с карантином, ученики всех школ показали отличный результат и поборолись со своими сверстниками в разных возрастных категориях. Эмоции переполняли как детей, так и их родителей. Прошедший турнир в очередной раз доказал, что интерес к спорту и здоровому образу жизни не угасает. В течение двух дней лиги можно было увидеть, как руководители частных образовательных учреждений поддерживают своих воспитанников и принимают активное участие в спортивных мероприятиях, тем самым помогая растить здоровое поколение.





Участников турнира наградили грамотами, медалями, подарками и кубками.





Турнир «Лига частных школ» был основан в 2018 году и теперь проводится ежегодно. Здесь ученики частных образовательных школ могут соревноваться за звание футбольной школы года. Помимо «Лиги частных школ» Junior проводит различные спортивные мероприятия почти каждый сезон.





Футбольная школа Junior продвигает спорт и здоровый образ жизни среди детей. Занятия футболом помогут ребенку стать физически развитым и социализироваться. Школа не только тренирует детей, но и организовывает спортивные мероприятия. Каждый год проводятся выезды на международные турниры в Россию и Турцию, а также на сборы ФК «Барселона».

Junior — одна из крупнейших сетей футбольных школ в мире. В 189 городах расположены 496 школ. Методики преподавания разработаны топовыми специалистами, которые тренировали такие команды, как португальский «Спортинг», шотландский «Селтик» и греческий «Олимпиакос». Инвентарь, используемый на занятиях, тщательно подобран и отличается хорошим качеством.





Одной из дополнительных особенностей Junior является возможность родителей учеников отслеживать прогресс своих детей в личном кабинете на сайте школы или в приложении. В персональном кабинете можно найти расписание тренировок, посмотреть домашнее задание и задать вопросы тренеру. Также можно оставить пожелания, которые адресуются директору филиала. Данные функции сейчас готовятся к полноценному запуску.

Если ребенок интересуется спортом, но еще не решил, что ему больше нравится, то стоит записать его на бесплатное пробное занятие в один из филиалов футбольной школы Junior. Учениками школы могут стать дети с трех лет и старше.

Телефоны: (+998) 71−200−20−27, (+998) 90−935−50−07.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, проспект Мустакиллик, 75.

Ориентир: бизнес-центр «Инконель», кафе «Дархан».

Сайт: fsjunior.com

Facebook: fb.com/fsjunioruz

Instagram: @fsjunior_uz

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