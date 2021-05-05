Акция от Anorbank имеет следующие преимущества:

Обслуживание — один сум в месяц (без процента от дебетового оборота в национальной или иностранной валюте). Конвертация валюты по государственному курсу ЦБ без применения отдельных курсов покупки/продажи валюты. Открытие и управление зарплатными картами не выезжая из офиса. Персональный менеджер в контакт-центре. Все онлайн — без посещения банка.

Условия акции действуют:

при открытии вторичного счета — в течение трех месяцев;

при открытии первичного счета — в течение шести месяцев.

Срок акции — c 3 мая по 31 августа текущего года.

Стоит открыть первичный или вторичный счет до завершения указанного срока.

«Время строить бизнес, а не стоять в очередях». Anorbank — национальный цифровой банк.

Узнать больше можно по на телефону: (+998) 55−503−00−00.

Сайт: anorbank.uz

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