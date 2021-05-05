Акция от Anorbank имеет следующие преимущества:
- Обслуживание — один сум в месяц (без процента от дебетового оборота в национальной или иностранной валюте).
- Конвертация валюты по государственному курсу ЦБ без применения отдельных курсов покупки/продажи валюты.
- Открытие и управление зарплатными картами не выезжая из офиса.
- Персональный менеджер в контакт-центре.
- Все онлайн — без посещения банка.
Условия акции действуют:
- при открытии вторичного счета — в течение трех месяцев;
- при открытии первичного счета — в течение шести месяцев.
Срок акции — c 3 мая по 31 августа текущего года.
Стоит открыть первичный или вторичный счет до завершения указанного срока.
«Время строить бизнес, а не стоять в очередях». Anorbank — национальный цифровой банк.
Узнать больше можно по на телефону: (+998) 55−503−00−00.
Сайт: anorbank.uz
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