В Ташкенте в возрасте 76 лет скончался известный защитник прав человека Сурат Икрамов. О его смерти 3 мая порталу BBC Uzbek сообщила супруга правозащитника.

Сурат Икрамов родился в 1945 году в Ташкенте. По специальности был инженером радиосвязи и трансляции радиоэфиров. В разные годы работал в издательствах, был фотокорреспондентом и публиковал свои снимки в газетах.

В 2002 году основал Инициативную группу независимых правозащитников Узбекистана, которая занималась освещением случаев, связанных с нарушениями прав человека в процессах ареста, следствия, а также судах и местах исполнениях наказания.

Как сообщает BBC Uzbek, в 2018 году Сурат Икрамов перенёс операцию на сердце.