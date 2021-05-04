Основатель компании Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трёх удивительных детей и создали фонд, который помогает людям по всему миру вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней», — говорится в совместном заявлении супругов в Twitter.

Пара попросила всех уважать их личное пространство и приватность, пока они начинают новую жизнь.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году после семи лет знакомства. В 2000 году супруги основали фонд своего имени, ставший крупнейшим частным фондом США, который с того времени потратил на благотворительность более 53 млрд долларов. Цели организации — борьба с бедностью, болезнями и неравенством.

По данным Forbes, состояние Билла Гейтса оценивается в 124 млрд долларов. Он занимает четвёртое место в мире и третье в США в списке самых богатых людей.