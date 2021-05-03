3 мая в Ташкенте стартовала медианеделя «Новый Узбекистан. Новый взгляд», приуроченная ко Всемирному дню свободы печати. В мероприятии участвует известный российский журналист и телеведущий, генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня», автор и ведущий еженедельной программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв, сообщила пресс-служба НАЭСМИ.

Дмитрий Киселёв отметил важность сплоченной работы и сотрудничества, в том числе в информационной сфере.

«Мы работаем в Узбекистане со всей доброжелательностью. У нас общие цели — сохранить нашу общую цивилизацию от разрушения. А сейчас вопрос ставится именно так. Вы знаете, что есть страны, которые полностью разрушены. Это Ирак и Ливия, огромные проблемы в Сирии. Нам нужно быть вместе для того, чтобы позволить нашей цивилизации развиваться дальше на благо нашим семьям, детям и на благо нашего будущего», — сказал он в интервью «Sputnik Узбекистан».

Ключевой темой первого дня медианедели стала свобода слова.

«Свобода слова — это открытие для Узбекистана последних пяти лет. Это курс, который обозначил президент Узбекистана. Все говорили, что свобода слова должна иметь такой созидательный характер, и я тоже. Это очень важно. Свобода слова — ценность, но у этой ценности есть свои технологии. И как раз про эти технологии будет идти речь, в том числе в моём мастер-классе», — отметил телеведущий.

Дмитрий Киселёв в студии программы Zamon телеканала Sevimli.

Мастер-класс проводится для ведущих итоговых информационно-аналитических программ государственных и негосударственных телеканалов Узбекистана.

Организаторами медианедели выступают Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ), телеканал MY5, Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе, Комиссия по делам ЮНЕСКО, Университет журналистики и массовых коммуникаций, Агентство по делам молодежи, Агентство кинематографии и Союз молодежи Узбекистана.

«Основная фокус-группа, на которую направлены практически все мероприятия недели, — это молодые журналисты, и главная цель ивента — повышение профессионализма, уровня образования талантливых молодых специалистов и студентов, содействие их творческому и профессиональному развитию», — говорится в сообщении НАЭСМИ.

Среди приглашенных гостей недели указаны медиа-эксперт Рене Фалькнер (Германия), тележурналист Борис Максудов, телеведущий и документалист Валдис Пельш, документалист и телережиссёр Саида Медведева, а также журналисты аккредитованных в Узбекистане СМИ Великобритании и Турции.

Мероприятия медианедели пройдут во Дворце творчества молодежи, а также в студиях отечественных телеканалов с 3 по 7 мая.

Дмитрий Киселёв попал под санкции Евросоюза 21 марта 2014 года. Совет ЕС обвинил фигурантов санкционного списка в активном содействии аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Украине после переворота в феврале того года.

В сентябре 2015 года журналист подал судебный иск в Европейский суд общей юрисдикции против Совета ЕС. Он заявил шесть претензий к решению о включении его в санкционный список, включая нарушения свободы слова, нарушение права на защиту своих интересов и нарушение соглашения 1997 года о партнерстве и сотрудничестве между странами ЕС и Россией. Дмитрий Киселёв также заявлял, что Совет ЕС не назвал ему конкретные причины, по которым он попал под санкции. Суд не согласился с его доводами.