Водоочистное сооружение «Узунбулок», возведенное в рамках проекта «Улучшение системы питьевого водоснабжения Джизакской области за счёт использования воды реки Зарафшан», готово к сдаче в эксплуатацию. На днях воду начнут подавать населению региона, сообщила пресс-служба компании «Узсувтаъминот».

Мощность очистного сооружения составляет 100 тысяч кубометров в сутки, до него проложены 16,6 км водопроводных труб питьевого водоснабжения диаметром 1200 мм.





В результате реализации этого проекта, начавшегося в 2018 году, будет централизовано обеспечено питьевое водоснабжение 600 тысяч жителей Бахмальского, Шараф-Рашидовского, Галляаральского, Дустликского, Пахтакорского, Мирзачульского районов и города Джизак.

С работой сооружения 29 апреля ознакомились первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, хоким Джизакской области Эргаш Салиев и председатель правления «Узсувтаъминот» Сохиб Саифназаров.