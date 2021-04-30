Весной приходит время убирать теплые вещи подальше в шкаф до наступления следующего холодного сезона. Чтобы одежда прослужила как можно дольше, ее нужно постирать, при необходимости вывести пятна и тщательно просушить.

Стирка

Так как одежду убирают минимум на полгода, она обязательно должна быть чистой. В вопросах стирки поможет новая линейка интеллектуальных стиральных машин LG AI DD с технологией Steam. Стиральные машины LG AI DD оснащены гипоаллергенным циклом, во время которого происходит удаление до 99,9% аллергенов и пылевых клещей. Пар помогает расщепить даже глубокие загрязнения намного быстрее, чем при стандартном замачивании, делая процесс стирки более эффективным.

Чтобы не подвергать вещи глажке без острой необходимости, можно воспользоваться функцией «Без складок». Она поможет сократить количество заломов во время стирки за 30% благодаря паровой технологии. После стирки останется просто аккуратно просушить и убрать вещь.

Сушка

Очень важно тщательно просушить вещи перед тем, как они отправятся на дальнюю полку. Как правило, хозяйки выделяют один или два дня для того, чтобы провести ревизию гардероба, выстирать, просушить и убрать зимнюю одежду. Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump поможет ускорить процесс и избавит от необходимости расставлять в квартире раскладные сушилки. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter температура сушки была снижена на 27%. Теперь вещи можно сушить не при 75 градусах, а при 55. Это хороший показатель для сушки шерстяных и других деликатных тканей. Можно быть уверенным, что любимый кардиган не потеряет форму. Еще один важный момент — все вещи можно сушить в сложенном виде на специальной полке и не бояться, что они растянутся. Полка идет в комплекте с машиной

Процесс сушки стал намного деликатнее и в то же время эффективнее: новая технология Allergy Care удаляет 99,9% пылевых клещей, являющихся причиной возникновения аллергии и респираторных заболеваний.

Зимняя одежда постирана, обработана и тщательно просохла. Теперь ее можно уложить в специальные мешки для хранения и убрать в отдельный шкаф. Все шерстяные вещи следует держать на полках в сложенном виде, а плотные брюки, платья, зимние пиджаки — на вешалках.

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