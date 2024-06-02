Авиакомпания Qatar Airways выполнила первый регулярный рейс в Ташкент из Дохи 2 июня. Самолёт типа Airbus 320 катарских авиалиний приземлился в столице Узбекистана в 13:30. По традиции лайнер встретили воздушной аркой.









По данным пресс-службы Uzbekistan Airports, в церемонии открытия рейса в аэропорту Ташкента приняли участие руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев, директор аэропорта Джасур Пулатов, руководитель Агентства гражданской авиации Тахир Назаров, замначальника управления воздушного транспорта Министерства транспорта Жамолиддин Назаров, руководитель управления гражданской авиации Катара Мохамед Фалех Аль-Хаджри, старший вице-президент по восточным регионам Qatar Airways Марван Колейлат и другие.





«Одна из лучших авиакомпаний мира начинает выполнение регулярных рейсов в аэропорт Ташкента. Авиасообщение между двумя странами — это не просто рейсы из точки А в точку Б, это важная часть развития взаимоотношений между двумя странами», — отметил руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев.

Жавлонбек Умарходжаев.

Он добавил, что одним из ожидаемых результатов сотрудничества является «импорт уровня обслуживания аэропорта Хамад в Дохе и авиакомпании Qatar Airways в аэропорт Ташкента».

Марван Колейлат из Qatar Airways сообщил, что рейсы по маршруту Доха — Ташкент — Доха будут осуществляться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время полёта составляет 3 часа.

В будущем рассматривается как увеличение частоты полётов в Ташкент, так и запуск авиарейсов в Бухару и Самарканд, добавил он.

Ташкент стал вторым городом Центральной Азии после Алматы, куда летает катарская авиакомпания.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Авиаперевозчик выполняет рейсы по более чем 170 направлениям по всему миру. Компания удостоена множества престижных наград и семь раз была удостоена звания «Лучшая авиакомпания мира» по версии Skytrax.