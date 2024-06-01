Английские маффины с яйцом
Нежный, тёплый английский маффин с яйцом и ломтиком сыра — один из самых вкусных вариантов завтрака.
Завтрак в лаваше
Завтрак, который можно приготовить за 15 минут.
Запеканка со шпинатом и фетой
Запеканка с шпинатом и сыром фета — отличный вариант разнообразить повседневное меню в сезон свежей зелени.
Воздушные панкейки
Эти панкейки отличаются особой пышностью и похожи на суфле, такие же нежные и воздушные.
Сырники с сулугуни
Если вам захотелось разнообразия в сырниках, то попробуйте этот не сладкий вариант с сыром сулугуни.
Фаршированные гренки
Всеми любимые гренки с сыром и колбасой внутри.
Сырники с сухофруктами
Сырники с манкой и изюмом, жареные на сковороде, станут отличным завтраком для всей семьи.
Менемен — турецкая яичница
Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.
Быстрые пирожки из лаваша с ветчиной и сыром
Пирожки из лаваша готовятся так быстро, что полюбятся тем, у кого нет много времени на готовку утром.