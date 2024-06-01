Английские маффины с яйцом





Нежный, тёплый английский маффин с яйцом и ломтиком сыра — один из самых вкусных вариантов завтрака.

Завтрак в лаваше





Завтрак, который можно приготовить за 15 минут.

Запеканка со шпинатом и фетой





Запеканка с шпинатом и сыром фета — отличный вариант разнообразить повседневное меню в сезон свежей зелени.

Воздушные панкейки





Эти панкейки отличаются особой пышностью и похожи на суфле, такие же нежные и воздушные.

Сырники с сулугуни





Если вам захотелось разнообразия в сырниках, то попробуйте этот не сладкий вариант с сыром сулугуни.

Фаршированные гренки





Всеми любимые гренки с сыром и колбасой внутри.

Сырники с сухофруктами





Сырники с манкой и изюмом, жареные на сковороде, станут отличным завтраком для всей семьи.

Менемен — турецкая яичница





Менемен — это традиционная турецкая яичница с помидорами.

Быстрые пирожки из лаваша с ветчиной и сыром





Пирожки из лаваша готовятся так быстро, что полюбятся тем, у кого нет много времени на готовку утром.