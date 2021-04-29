29 апреля состоится рабочий визит президента Узбекистан Шавката Мирзиёева в Туркменистан, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрено проведение двусторонней встречи с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«В повестку дня переговоров включены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества и регионального взаимодействия», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца президента Туркменистана — Мяликгулы Бердымухамедова.