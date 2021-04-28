Уткир Уролбоевич Саидов назначен заместителем министра туризма и спорта по зиёрат-туризму (паломническому). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта.

До назначения он с 2020 года работал советником министра (до апреля — председателя Госкомтуризма) по духовно-просветительским вопросам и государственному языку.

Уткир Саидов (1988 г. р.) -выпускник Самаркандского государственного института иностранных языков (филолог, преподаватель английского языка, 2011) и Академии государственного управления при президенте Узбекистана (Master in Public Sector Management, 2015).

Министерство туризма и спорта было образовано указом президента в начале апреля на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма.

Главой министерства является Азиз Абдухакимов (одновременно является заместителем премьер-министра), первым заместителем — Улугбек Азамов, заместителями — Абдулазиз Аккулов, Авазжон Каримов и Зариф Казаков.