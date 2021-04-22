Компания Uzauto Motors при поддержке Министерства финансов Узбекистана 22 апреля объявила участникам мирового финансового рынка о предстоящем выпуске своих первых международных облигаций в размере 300 млн долларов и проведении телеконференций с международными инвесторами, сообщил Минфин.

Организаторами банка-андеррайтера являются ведущие международные банки, такие как Citi (США), MUFG (Япония), Natixis (Франция) и Raiffeisen Bank International (Австрия).

Эта транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Узбекистана, подчеркивается в сообщении.

Uzauto Motors получило оценку «B+» (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств S&P и Fitch с целью выпуска международных облигаций, отметили в Минфине.

С 22 по 27 апреля запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.

Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.

В 2018—2020 годах Минфин Узбекистана, «Узпромстройбанк», «Узнацбанк» и «Ипотека банк» выпустили международные облигации и привлекли 2,65 млрд долларов от иностранных инвесторов.