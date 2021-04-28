Шестилетний ребёнок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 25 апреля в Намангане, сообщило УВД Наманганской области.

Инцидент произошёл примерно в 15:30 на улице Маргилан в махалле Олвализор. Водитель ВАЗ-2106 совершил наезд на ребёнка 2015 года рождения, неожиданно выбежавшего на дорогу. Пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человек) Уголовного кодекса Узбекистана.

Отметим, что только в апреле дважды сообщалось о гибели детей от наезда автомобиля в Наманганской области. В Мингбулакском районе 20 апреля водитель Nexia-2 сбил девочку, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте. В Наманганском районе водитель Damas сбил мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик скончался в больнице от полученных травм.

В Кашкадарье 23 апреля группа женщин перекрыла трассу Карши-Самарканд из-за смерти школьницы в Чиракчинском районе. Они заявили, что дети ежедневно вынуждены переходить опасную трассу на пути в школу, которая находится в соседнем селе.