Пятилетняя девочка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Наманганской области 20 апреля, сообщила пресс-служба областного УВД.
Инцидент произошёл в 18:30 на дороге внутри махалли «Кичик Жомашуй» Мингбулакского района. Водитель Nexia-2 сбил девочку, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека).
Indira Iskandarova
Когда же ГАИ закончат практику выдачи прав на вождения за деньги?! Люди нормально ездить не умеют, правил не знают, знаков не знают, людей убивают. Как же жаль читать каждый день про убитых детей.