Пятилетняя девочка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Наманганской области 20 апреля, сообщила пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошёл в 18:30 на дороге внутри махалли «Кичик Жомашуй» Мингбулакского района. Водитель Nexia-2 сбил девочку, переходившую дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека).