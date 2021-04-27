В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области 23 апреля несколько женщин из села «Октунли» махалли «Кумдарё» перекрыли автомобильную дорогу Карши-Самарканд, которая проходит через село «Худжаобод». Ситуацию прокомментировали в районном хокимияте.

По данным администрации, женщины заявили, что их дети ежедневно подвергаются опасности, так как вынуждены переходить опасную трассу на пути в школу, которая находится в соседнем селе. Обеспокоенность они также объяснили недавней смертью семилетнего мальчика, которого 21 апреля при переходе по пешеходной дорожке насмерть сбил грузовой автомобиль. Ребёнок учился в первом классе и как раз шёл в школу №140.

По данным областного УВД, женщины требовали построить школы на своей территории. Кроме того, водитель грузовика, сбивший мальчика, заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

В хокимияте заявили, что на следующий день после ДТП была организована встреча с местными жителями, где говорилось об ускорении начала строительства школы на территории самой махалли «Кумдарё». В администрации Кашкадарьинской области заверили, что дети начнут следующий учебный год в новой школе.

В рамках Государственной программы на 2021 год на этой территории планируется строительство филиала школы №99 на 176 мест. Работы должны были начаться во втором квартале года, в настоящее время проводится конкурс по отбору подрядных организаций, добавили в пресс-службе Чиракчинского района.