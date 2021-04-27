В дикую природу в Кунградском районе Каракалпакстана выпущены 2000 дроф-красоток. Мероприятие провели Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и компания Falcon Hunting Solutions, сообщило УзА.

Птицы были выведены в International fund for houbara conservation в Объединенных Арабских Эмиратах.

Дрофа-красотка, или вихляй восточный, включена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Узбекистана (с 2009 года). Распространена в пустыне Кызылкум. Численность и ареал птицы начали сокращаться в 1960-х годах.