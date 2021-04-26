Новым главой Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане станет швейцарский дипломат Пьер фон Аркс. Он приступит к исполнению своих новых обязанностей в мае, сообщает /ИА «Дунё».

Постоянный представитель Узбекистана при ОБСЕ и посол страны в Австрии Абат Файзуллаев на онлайн-встрече с Пьером фон Арксом поздравил его с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия Узбекистана с ОБСЕ.





Пьер фон Аркс (слева) и Абат Файзуллаев. Фото: ИА «Дунё».

Пьер фон Аркс в настоящее время возглавляет Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. До этого в 2006—2016 годах он был советником, а затем заместителем постоянного представителя Миссии Швейцарии при ОБСЕ.

С мая 2016 года Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане является канадец Джон МакГрегор. Как передаёт ИА «Дунё», он получил следующее назначение в качестве главы Миссии ОБСЕ в Туркменистане.

На днях заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов передал Джону МакГрегору благодарственное письмо президента Шавката Мирзиёева в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Джон МакГрегор родом из Ванкувера, бывший офицер Военно-морских сил Канады. В сентябре 2019 года президент Узбекистана наградил его орденом «Дустлик» («Дружбы»).