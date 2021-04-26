Жительница Пешкунского района Бухарской области, вступив в сговор со своей матерью, пыталась продать своего новорождённого ребёнка в медучреждении в Гиждуванском районе за 8 млн сумов. Об этом сообщила пресс-служба УВД Бухарской области.

Следственный отдел при УКД ОВД Гиждуванского района возбудил в отношении двух женщин уголовное дело по пункту «е» части 2 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми, совершённая по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет).