21 апреля по японскому телевидению была показана новость о том, что студент из Узбекистана Эльдор Уринбоев спас тонущего японского подростка.

Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма выразил благодарность всему народу Узбекистана, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

«Я, будучи послом Японии в Узбекистане, от всего сердца выражаю признательность Уринбоеву за то, что он ценой собственной жизни спас японского подростка, тонущего в море города Гинован», — сказал посол.

«В настоящее время Уринбоев проходит учебу в самой южной части Японии в префектуре Окинава. Позвольте вновь выразить искреннюю благодарность этому узбекскому студенту за его мужество и сознательность, который, несмотря на то, что сам впервые оказался в море, изо всех сил доплыл и спас человека», — отметил Ёщинори Фуджияма.





Фото: news24.jp.

На кадрах Nippon NewsNetwork видно, как группа молодых людей стоит на пирсе и на берегу и машет подростку, который из-за сильных волн не может доплыть до берега. Эльдор Уринбоев бросается в воду и вытягивает подростка из воды, у берега ему помогают двое других парней.

В интервью телевидению он сказал, что ему было сложно. «В мыслях было, что мне в тот момент самому нужен был спасатель».

Посольство Японии отмечает, что в этой стране наблюдается много случаев, когда с человеком, пытающимся помочь утопающему, происходит несчастный случай.

«Поступок Уринбоева очень ценен и значим, хотя был очень опасным для собственной жизни человека, впервые оказавшегося в море», — подчеркнули в посольстве.