Компания Илона Маска SpaceX совместно с NASA уже во второй раз отправила пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). На его борту находятся четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.

Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021

Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили 23 апреля со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, пишет vc.ru.

Фото: International Space Station / Twitter.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.

24 апреля Crew Dragon состыковался с МКС. Команда проведёт на станции около полугода.

A flight-proven Falcon 9 and Dragon fly four astronauts to the @space_station pic.twitter.com/Skp4j1qbnC — SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021