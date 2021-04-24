Компания Илона Маска SpaceX совместно с NASA уже во второй раз отправила пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). На его борту находятся четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.
Liftoff of Falcon 9 and Dragon! pic.twitter.com/g6Oi8qwU2Y— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили 23 апреля со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, пишет vc.ru.
Фото: International Space Station / Twitter.
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.
24 апреля Crew Dragon состыковался с МКС. Команда проведёт на станции около полугода.
A flight-proven Falcon 9 and Dragon fly four astronauts to the @space_station pic.twitter.com/Skp4j1qbnC— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021
Антон Хрустим
Носят короткие носки и ракеты в космос запускают. Это вообще законно?
Alex Shakirov
Завидую белой завистью тем, кто присутствовал при запуске
Рустам Якубов
Ждем, когда “Узбеккосмос“ запустит в космос всех наших коррупционеров, без обратного билета.
Лара Фаргулина
Просто красавцы. Запад прям на глазах “загнивает“.