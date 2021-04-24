Компания Илона Маска SpaceX совместно с NASA уже во второй раз отправила пилотируемый корабль Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). На его борту находятся четыре астронавта — двое из CША и по одному из Франции и Японии.

Корабль c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 запустили 23 апреля со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида, пишет vc.ru.

Фото: International Space Station / Twitter.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане.

24 апреля Crew Dragon состыковался с МКС. Команда проведёт на станции около полугода.