Марсоход Perseverance, который NASA запустило на Марс в июле прошлого года, смог получить кислород из атмосферы планеты, говорится на сайте американского космического ведомства.

Perseverance переработал с помощью экспериментального аппарата MOXIE диоксид углерода в кислород. Это испытание марсоход провёл 20 апреля, на 60-й день с момента пребывания марсохода на планете.

«Атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа. MOXIE работает, отделяя атомы кислорода от молекул углекислого газа, которые состоят из одного атома углерода и двух атомов кислорода. В марсианскую атмосферу выбрасывается остаточный продукт — окись углерода», — отметили в NASA.

В ходе первой операции специалисты получили 5 граммов кислорода, которого бы хватило для дыхания в течение 10 минут. В целом аппарат способен вырабатывать до 10 граммов кислорода в час.

Заместитель администратора управления космических технологий NASA Джим Рейтер назвал эксперимент «важным первым шагом в переработке углекислого газа в кислород на Марсе». «Мы приближаемся к нашей цели — однажды увидеть людей на Марсе», — сказал он. По его словам, кислород важен как для дыхания людей, так и для получения ракетного топлива. «В будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой», — подчеркнул Джим Рейтер.

Марсоход запустили на Марс в июле прошлого года на ракете Atlas V. Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучение климата планеты. В конце февраля ракета совершила посадку на поверхность Марса. В начале марта марсоход провёл свой первый после посадки тест-драйв.