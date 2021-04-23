В первом квартале 2021 года в службу скорой медицинской помощи поступило свыше 2,7 миллиона вызовов, 1874 из них — ложные, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

К числу ложных вызовов относятся такие случаи, когда адрес указан неправильно, бригаде «103» не открывают дверь, больной не оказывается на месте вызова или там отказываются, что вызывали «скорую», пояснили в пресс-службе.

Наибольшее количество таких звонков зарегистрировано в Сурхандарьинской области — 497. Кроме того, было получено 387 ложных звонков в Ферганской, 249 — в Ташкентской, 204 — в Кашкадарьинской областях.

За аналогичный период прошлого года в службу скорой помощи поступило более 3 миллионов обращений. Минздрав связывает это с условиями пандемии 2020 года, когда большинство граждан, не желая покидать дома из-за риска заражения COVID-19, вызывали «скорую помощь». Около 3000 обращений были ложными.