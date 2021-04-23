Общий уровень преступности в Узбекистане в 2020 году увеличился на 34,7%, следует из данных Государственного комитета по статистике. Рост преступности наблюдается впервые с 2017 года.

Зарегистрировано преступлений по всем линиям служб по регионам за 2016−2020 годы

УООБТ — Управление обеспечения общественной безопасности на транспорте.

В прошлом году всего по всем линиям служб зарегистрировано 62081 преступление, что на 15992 больше, чем в 2019 году. Число преступлений выросло во всех регионах, за исключением Джизакской области (-3,3%).

Больше всего преступлений установлено Ферганской области — 10952 (рост 2,1 раза), Ташкенте — 8657 (28,8%), Ташкентской — 7261 (24,8%), Самаркандской — 5307 (5,8%), Андижанской — 4618 (37,4%), Бухарской — 3570 (31,3%) областях.

Количество зарегистрированных преступлений по видам

В прошлом году увеличилось число преступлений по всем приведённым категориям (за исключением нарушение правил БД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего).

В частности, выросло количество случаев кражи — до 8164 (рост — 52,1%), мошенничества — до 10496 (66%), хулиганства — до 1565 (45,9%), умышленного убийства — до 359 (до 19,7%), грабёжа и разбоя — до 534 (33,2%) и другие.

Состав лиц по возрасту и полу, совершивших преступления

По данным Госкомстата, в 2020 году преступления совершили всего 49246 лиц (+15,9%). Большая часть преступлений приходится на лиц в возрасте 31 лет и старше — 31015 (63%). Каждый пятый правонарушитель (19,2%) — в возрасте 25−30 лет.

По сравнению с остальными возрастными группами резко выросла молодёжная преступность: среди лиц до 18 лет число правонарушителей выросло на 55,9% — с 818 до 1276. Их доля в составе лиц, совершивших преступления, выросла с 1,9% до 2,6%.

Распределение числа лиц, совершивших преступления по видам преступлений

Число женщин-правонарушителей увеличилось на 14,7% — до 5774, мужчин на 16,1% — до 43472. Гендерный состав правонарушителей выглядит так: женщины — 11,7%, мужчины — 88,3%.

Выросло число женщин, совершающих такие преступления, как умышленное тяжкое телесное повреждение — с 73 до 86, кража — с 510 до 637, грабёж и разбой — с 20 до 43, мошенничество — с 814 до 1109, хулиганство — с 83 до 151, преступления против основ экономики — с 1033 до 1050. По официальной статистике стало меньше женщин, совершающих умышленное убийство и покушаться на убийство, — с 43 до 41, вымогательство — с 51 до 44, изнасилование и покушение на изнасилование — с 4 до 0, торговать наркотиками — с 184 до 110.

При этом увеличилось количество мужчин, совершающих такие преступления, как умышленное убийство и покушение на убийство, — с 308 до 404, умышленное тяжкое телесное повреждение — с 961 до 1139, вымогательство — с 132 до 156, изнасилование и покушение на изнасилование — с 204 до 217. По остальным категориям, за исключением преступлений против основ экономики, также наблюдается рост.

Зарегистрированные умышленные убийства и покушения на убийства по регионам

23 апреля на пленарном заседании Сената генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев сообщил, что в результате проделанной работы в прошлом году раскрываемость преступлений резко выросла по сравнению с предыдущими годами и достигла почти 20 тысяч.

Кроме того, по его словам, органы прокуратуры усилили контроль за получением и рассмотрением жалоб и сообщений о преступлениях. Всего было выявлено 2437 случаев сокрытия преступлений, все были взяты на учёт, а 22 лица, виновных в умышленном сокрытии, были привлечены к ответственности.

Ранее председатель Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Нариман Умаров сообщил, что из-за недостатков в обеспечении законодательства об охране репродуктивного здоровья матери и ребенка уровень младенческой смертности вырос на 428 случаев, материнской смертности — на 10.

Кроме того, по его словам, 526 несовершеннолетних лиц покончили жизнь самоубийством или покушались на самоубийство.