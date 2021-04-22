В Учкурганском районе Наманганской области женщина спрыгнула вместе с ребенком с моста, который проходит через реку Нарын, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана.

Инцидент произошёл 22 апреля примерно в 01:22. По данным Нацгвардии, в воду бросилась местная жительница, 38-летняя Х. М., привязав к себе своего ребёнка 2017 года рождения.

Спасти удалось обоих прохожему А. А. и сотруднику Национальной гвардии, который нёс службу в этом районе. Они оказали женщине и ребенку первую медицинскую помощь и доставили их в районную больницу.

Причины поступка неизвестны. По данному факту ОВД Учкурганского района ведет дознание.