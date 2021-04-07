Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов в столице объявлен мораторий на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.
Запрет, введённый в целях описи и формирования единого электронного реестра конструкций наружной рекламы, будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В администрации столицы уточнили, что мораторий не будет распространяться на саму рекламу.
В период действия моратория новые объекты наружной рекламы считаются незаконными и будут демонтированы в установленном порядке, а к лицам, установившим их, будут приняты меры в установленном порядке, говорится в сообщении хокимията.
В феврале прошлого года предприниматели сферы рекламы обращались в Госкомавтодор с требованием прекратить уничтожать их рекламные конструкции. Для этого они разместили в столице десятки билбордов с цитатами президента о поддержке бизнеса.
Как отмечает Spot, тема слабого регулирования рынка наружной рекламы поднималась еще в 2019 году. В частности, в «Ташкентской ассоциации рекламы» заявляли, что улицы переполнены беспорядочно установленными рекламными конструкциями, которые не имеют паспортов.
Иван Застава
Прекрасная инициатива! Я бы ввел стандарт на яркость световой рекламы, расположенной вдоль улиц. Потому что есть экраны которые слепят водителей и пешеходов. Владельцам световой рекламы пора переходить к система адаптивной яркости, меняющейся в зависимости от освещенности окружающей среды. И энергию сэкономят и глаза людей.
Abdulaziz Komilov
@Иван Застава, Согласен, хороший пример — перекресток “Шухрат“, где установили гигантский экран, такой бы на Madison Square Garden, но точно не на тот перекресток. Слепит и водителей и пешеходов, переходящих дорогу.
Слава
Поскольку этапа дикого рынка и насыщения мы еще не прошли, и зрелость не наступила, бизнес будет бороться за рекламные площади (да и во много другом). Не надо тут пытаться найти диалог с бизнесом, его не будет. Люди элементарно не знают что значит быть горожанином. Архитектура, дизайн, социальная и гражданская ответственность, отсутствие регулирующих законов и т.п. Поэтому порядок можно наводить только насильственными методами. Хорошо ли это? У каждого свой ответ.