Решением Ташкентского городского кенгаша народных депутатов в столице объявлен мораторий на размещение, установку, изменение и выдачу паспортов объектов наружной рекламы, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Запрет, введённый в целях описи и формирования единого электронного реестра конструкций наружной рекламы, будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. В администрации столицы уточнили, что мораторий не будет распространяться на саму рекламу.

В период действия моратория новые объекты наружной рекламы считаются незаконными и будут демонтированы в установленном порядке, а к лицам, установившим их, будут приняты меры в установленном порядке, говорится в сообщении хокимията.

В феврале прошлого года предприниматели сферы рекламы обращались в Госкомавтодор с требованием прекратить уничтожать их рекламные конструкции. Для этого они разместили в столице десятки билбордов с цитатами президента о поддержке бизнеса.

Как отмечает Spot, тема слабого регулирования рынка наружной рекламы поднималась еще в 2019 году. В частности, в «Ташкентской ассоциации рекламы» заявляли, что улицы переполнены беспорядочно установленными рекламными конструкциями, которые не имеют паспортов.