Администрация школы-полиглота Global Elite School напоминает родителям о том, что в скором времени начнется набор учеников в начальные классы. Пока что в школе имеются только 1−4 классы, однако в учебный период 2021—2022 планируется открыть еще 5 и 6 классы.





Школа обучает по методикам корейской системы образования и предлагает детям стать настоящими полиглотами: за девять лет выучить девять языков. Ученики изучают корейский, русский, английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки, а также актуальный сейчас язык компьютерного кодирования. Детали обучения подробно расписаны на официальном сайте школы.





Школа предоставляет интерактивные доски, сенсорные панели, проекторы, моноблоки, огромную электронную библиотеку с множеством книг на мировых языках, четырехразовое питание и разбор домашних заданий уже в классах. В первую очередь в школе поддерживается искренний интерес детей к учебе. Во внеурочное время можно заниматься в секциях и кружках: тхеквондо, кендо, хореография, гимнастика, корейская культура, робототехника.

Global Elite School активно сотрудничает с Ташкентским государственным экономическим университетом и Академическим лицеем при университете. После окончания школы обучающиеся получают помощь в поступлении в лицей и ТГЭУ. Также возможна подготовка к дальнейшему обучению в Южной Корее. После окончания пандемии и возобновления полноценного международного сообщения администрация школы планирует организовать ежегодную языковую практику в Корее, Германии, Франции, Великобритании и Китае.





Преподаватели корейского и немецкого являются носителями языка. Кружок корейской культуры ведет директор школы Сонг Чанг Суб — педагог с более чем 40-летним стажем, владеющий пятью языками, знаток традиций и обычаев своей родной страны.

«Мы мечтаем, чтобы наши дети свободно говорили на иностранных языках без помощи других людей или машин и свободно работали по всему миру», — говорит директор школы.

«Стройте будущее детей уже сейчас!»

Узнать больше о приеме детей в школу-полиглот Global Elite School можно по телефонам: (+998) 99−807−33−43, (+998) 99−920−33−43, (+998) 90−936−11−31, (+998) 90−945−44−56, (+998) 90−915−03−38, (+998) 90−999−51−21.

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