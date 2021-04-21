Глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов высказался против давления чиновников на предпринимателей, работающих в сфере средств массовой информации. Его заявление прозвучало в день, когда был опубликован очередной рейтинг свободы прессы организации «Репортёры без границ» (в нём Узбекистан впервые с 2018 года ухудшил позицию).

«Иногда государственные чиновники звонят руководителям частных компаний, обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих свою деятельность в сфере масс-медиа, и требуют, чтобы они удалили контент (статьи), который они создают в соответствии с законом. Если частный предприниматель этого требования не выполнит, его вызовут и запугают. По сути, это незаконный акт, злоупотребление служебным положением. Проще говоря, это необоснованное вмешательство в деятельность предпринимателя», — написал Комил Алламжонов.

«Это всё равно что позвонить владельцу супермаркета и сказать ему, чтобы он убрал определённый товар с прилавка. Или то же, что позвонить на шоколадную фабрику и сказать, чтобы с завтрашнего дня они не выпускали шоколад с мармеладом», — отметил он.

«Если субъекты предпринимательства называются прессой, это не значит, что на них можно ездить, — заявил Комил Алламжонов. — Руководство медиакомпаний в форме ООО должны отвечать только перед законом. Не перед лицами. Наряду с другими, ООО работающие в качестве СМИ, также свободны в процессе производства своего продукта и согласно законодательству и Конституции не имеют никаких дополнительных обязательств по исполнению требований государственных организаций».

Ранее в тот же день глава попечительского совета фонда язвительно поблагодарил за падение рейтинга Узбекистана в глобальном Индексе свободы прессы «всех ответственных в этой сфере за их кропотливый, содержательный, творческий и неустанный труд».

«Какие же вы молодцы! Действительно, зачем все эти рейтинги-пейтинги?! Что поднялись, что опустились, какая разница, не так ли? Лучше будем делать то, чем занимались предки. Нет ничего лучше, чем наши чайханы, гапы, посиделки. Зато у нас есть стадион „Бунёдкор“! Пусть всё и остаётся так же прелестно», — написал он.

Депутат от УзЛиДеП Расул Кушербаев в своём Telegram-канале также отреагировал на сообщения о давлении на СМИ.

«Мы как сторонники либеральных идей резко осуждаем любые действия, направленные на удушение СМИ и свободы слова, препятствие развитию общества», — отметил он.

«Надеемся, заявления о свободе слова не останутся словами, и изменения в лучшую сторону продолжатся на практике», — добавил депутат.