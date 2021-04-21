Постановлением президента по личному составу Министерства внутренних дел произведены должностные назначения, сообщила пресс-служба МВД.

Генерал-майор Азизбек Исроилович Икрамов назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения.

До назначения Азизбек Икрамов работал на должности заместителя министра внутренних дел по охране общественного порядка.

Полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев назначен на должность заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности.

До назначения Бекмурод Абдуллаев работал на должности первого заместителя по обеспечению общественной безопасности командующего Национальной гвардией Узбекистана.

Генерал-майор Баходир Юлдашевич Мирзарахимов назначен заместителем министра внутренних дел — начальником Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма.

Ранее он занимал должность заместителя министра внутренних дел по обеспечению исполнения наказаний и воинским структурам.

Напомним, в начале апреля указом президента пересмотрена структура Министерства внутренних дел — управления и службы были объединены в департаменты. Этим же документом предусмотрено создание Концепции общественной безопасности, в которой опишут новые механизмы слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, служб профилактики правонарушений и пробации.