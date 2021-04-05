Внедрение качественно новой системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане предусмотрено указом президента страны об улучшении работы органов внутренних дел в борьбе с преступностью от 26 марта.

К концу апреля ожидается утверждение Концепции общественной безопасности. В документе будут предусмотрены новые механизмы слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, служб профилактики правонарушений и пробации.

Кроме того, должны быть определены полномочия и персональная ответственность подразделений Национальной гвардии в системе охраны общественного порядка.

Новая система общественной безопасности также подразумевает повышение эффективности работы подразделений пробации. Будут внедрены механизмы их взаимодействия с инспекторами по профилактике в вопросах повседневного контроля за подучетным контингентом лиц. Подразделения пробации районов и городов передаются в непосредственное подчинение органов внутренних дел районов и городов соответственно.

В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел районов и городов будут оптимизированы 24 отдела внутренних дел Ташкента и руководящие должности отдельных подразделений с направлением высвобождаемых штатных единиц на укрепление профилактических и следственно-оперативных структур органов внутренних дел столицы.

Указом упразднены должности:

заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов по охране общественного порядка;

заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов — начальник управлений (отделов) профилактики правонарушений;

заместителя начальников управлений (главного управления) внутренних дел областей по вопросам пробации и исполнения наказаний.

Вместо этого вводится должность заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов — начальника Службы общественной безопасности.

Основные задачи на этой должности — координация работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также проведение адресных профилактических мероприятий в махаллях и общественных местах, организация работы с ранее судимыми лицами и лицами, взятыми на учет службой пробации, а также ночной службы органов внутренних дел.

Как сообщалось ранее, этим же указом президента на базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка. До 1 июня в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена система «Smart махалля» для дистанционного обращения к инспекторам профилактики.