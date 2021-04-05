Внедрение качественно новой системы обеспечения общественной безопасности в Узбекистане предусмотрено указом президента страны об улучшении работы органов внутренних дел в борьбе с преступностью от 26 марта.
К концу апреля ожидается утверждение Концепции общественной безопасности. В документе будут предусмотрены новые механизмы слаженной работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, служб профилактики правонарушений и пробации.
Кроме того, должны быть определены полномочия и персональная ответственность подразделений Национальной гвардии в системе охраны общественного порядка.
Новая система общественной безопасности также подразумевает повышение эффективности работы подразделений пробации. Будут внедрены механизмы их взаимодействия с инспекторами по профилактике в вопросах повседневного контроля за подучетным контингентом лиц. Подразделения пробации районов и городов передаются в непосредственное подчинение органов внутренних дел районов и городов соответственно.
В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел районов и городов будут оптимизированы 24 отдела внутренних дел Ташкента и руководящие должности отдельных подразделений с направлением высвобождаемых штатных единиц на укрепление профилактических и следственно-оперативных структур органов внутренних дел столицы.
Указом упразднены должности:
- заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов по охране общественного порядка;
- заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов — начальник управлений (отделов) профилактики правонарушений;
- заместителя начальников управлений (главного управления) внутренних дел областей по вопросам пробации и исполнения наказаний.
Вместо этого вводится должность заместителя министра внутренних дел Каракалпакстана, начальников органов внутренних дел областей, районов и городов — начальника Службы общественной безопасности.
Основные задачи на этой должности — координация работы подразделений патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, а также проведение адресных профилактических мероприятий в махаллях и общественных местах, организация работы с ранее судимыми лицами и лицами, взятыми на учет службой пробации, а также ночной службы органов внутренних дел.
Как сообщалось ранее, этим же указом президента на базе опорных пунктов органов внутренних дел создаются махаллинские пункты правопорядка. До 1 июня в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена система «Smart махалля» для дистанционного обращения к инспекторам профилактики.