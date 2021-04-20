Министерство здравоохранения Израиля отменило ношение защитных масок на открытом воздухе с 18 апреля. Это требование было введено год назад, сообщила газета The Times of Israel. В стране также открылись все школы.

Решение принято на фоне снижения количества новых случаев заражения коронавирусом, а также успешной кампании по вакцинации населения. Количество вакцинированных одной дозой препарата в стране на 19 апреля превысило 57% населения, а полностью вакцинированных — свыше 53%.

Требование обязательного ношения масок продолжит действовать в закрытых помещениях. В ведомстве также порекомендовали гражданам носить маски на массовых собраниях на улице.

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Израиле достигло 837,2 тысячи человек. Всего с начала пандемии в стране умер 6341 человек.