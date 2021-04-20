Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистан на заседании 19 апреля отклонили во втором чтении проект закона, предусматривавший наделение инспекторов по профилактике полномочиями по рассмотрению и применению наказания за административные правонарушения, связанные с нарушением правил пользования электроэнергией, тепловой энергией и газом.

Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, депутаты подчеркнули, что дополнительные задачи, поставленные перед (старшими) инспекторами по профилактике опорных пунктов органов внутренних дел, привели бы к увеличению нагрузки участковых помимо основной работы, конфликту интересов и случаям коррупции.

Принявшие участие в обсуждениях сотрудники МВД также не согласились с установленными нормами, отметив, что сегодня большинство задач возлагается на инспекторов по профилактике, у них не хватает времени для их выполнения и они не являются отдельными специалистами в этой области.

Законопроект был возвращён в ответственный комитет.