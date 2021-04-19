Президент Шавкат Мирзиёев 19 апреля ознакомился с презентацией о мерах по трансформации компаний Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports, сообщила пресс-служба главы государства.





Основной упор при трансформации компаний делается на повышение эффективности. К примеру, ожидается сокращение расходов Uzbekistan Airways на 46,5 млн долларов. Для этого планируется:

сократить штат компании и её структурных организаций на 20%. Это позволит снизить расходы на 3,9 млн долларов. Срок — июль 2021 года;

и её структурных организаций на 20%. Это позволит снизить расходы на 3,9 млн долларов. Срок — июль 2021 года; закрыть 20 неэффективных представительств за рубежом -11 из 15 представительств в России, а также в Амритсаре, Мумбае, Париже, Милане, Риме, Токио, Бангкоке, Джакарте и Куала-Лумпуре (3,5 млн долларов). Срок — июнь;

-11 из 15 представительств в России, а также в Амритсаре, Мумбае, Париже, Милане, Риме, Токио, Бангкоке, Джакарте и Куала-Лумпуре (3,5 млн долларов). Срок — июнь; упразднить должности двух региональных и главных представителей авиакомпании в ОАЭ и Китае (400 тысяч долларов). Срок — июнь;

авиакомпании в ОАЭ и Китае (400 тысяч долларов). Срок — июнь; вывести из эксплуатации 12 неиспользуемых самолетов — пять Ил-76 и семь Ил-114 (380 тысяч долларов). Срок — ноябрь;

— пять Ил-76 и семь Ил-114 (380 тысяч долларов). Срок — ноябрь; отменить 9 нерентабельных авиарейсов — в Париж, Рим, Милан, Амритсар, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту (12,3 млн долларов). Срок — май;

— в Париж, Рим, Милан, Амритсар, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту (12,3 млн долларов). Срок — май; прекратить соглашения с 6 главными агентами по продаже билетов в России, Казахстане, Индии, Пакистане, Израиле и США (5 млн долларов). Срок — май;

в России, Казахстане, Индии, Пакистане, Израиле и США (5 млн долларов). Срок — май; снизить комиссии зарубежных агентов по продаже авиабилетов с 9% до 5% (2,9 млн долларов). Срок — май;

с 9% до 5% (2,9 млн долларов). Срок — май; снизить расходы путём покупки топливо-смазочных материалов на основе тендера (18,1 млн долларов). Срок — июнь.





Согласно представленной презентации о маршрутах авиакомпании, планируется прекратить 12 авиарейсов и ввести новый рейс в Киев.

Поставлена цель увеличения доходов на 40 млн долларов в год. Для этого планируется введение 14 чартерных рейсов по востребованным направлениям и грузоперевозок по новым маршрутам, возможности онлайн-регистрации и выбора мест на всех внутренних рейсах.

В соответствии с новой бизнес-стратегией планируется перейти на гибридную модель обслуживания, согласно которой часть полетов будет осуществляться по принципу полного сервиса (full service carrier), часть — по принципу лоукостера (low cost carrier). На направлениях, не пользующихся высоким спросом, будет отменен бизнес-класс с

увеличением посадочных мест классом ниже. 51% доли в лоукостере планируют продать инвестору.





Начиная с третьего квартала текущего года планируется запуск низкобюджетных рейсов на 4 самолетах Airbus А320. Для развития дальнемагистральных направлений намечено взять в лизинг 3 лайнера Airbus А321 NEO LR. Количество внутренних рейсов планируется увеличить с нынешних 17 до 49 в неделю.

В целях повышения удобства пассажиров планируется цифровизировать отрасль, включая внедрение системы онлайн-обслуживания Aerolabs и CRM-комплекса для управления работы с клиентами.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил важность повышения мобильности населения путём повышения доступности и качества услуг, говорится в сообщении.