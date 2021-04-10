Антимонопольный комитет Узбекистана опубликовал результаты изучения ситуации, связанной с резким ростом цен на растительное масло на внутреннем рынке.

По данным комитета, в 2020 году в стране было реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из этого пришлось на импорт. При этом, в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН), ежегодная потребность страны в растительном масле оценивается более чем в 300 тысяч тонн.

На повышение стоимости сказалось влияние повышение цен на внешнем рынке и тот факт, что в странах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объёмы производства, из-за чего повышены таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.

Увеличение цен на импортное масло и семена сказалось и на повышении стоимости отечественного хлопкового масла.

При этом растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, подчеркнули в АМК.

«В целях стабилизации цен на внутреннем рынке соответствующими министерствами и ведомствами разрабатываются все необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета.