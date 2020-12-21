Министерство экономического развития России 14 декабря внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну.

Этому решению предшествовало совещание от 9 декабря, на котором президент Владимир Путин 9 декабря обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Он отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это «попыткой подогнать внутренние цены под мировые».

Правительство решило установить предельные цены на продукты — 14 декабря премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу Минэкономразвития об установлении планки колебаний цен на социальные продукты в 10%.

Как пояснил на совещании председателя правительства министр экономического развития Максим Решетников, пошлины будут введены до конца этого года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями. Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за кг, включая НДС, (около 13,3 тысячи сумов), и ограничение розничной цены до 110 рублей за кг (около 15,4 тысячи сумов). Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен на подсолнечное масло до конца года, считают в Минэкономразвития.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке России на семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина — 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление правительства подписано 9 декабря.

Кроме того, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, правительство России ограничит допустимый объем вывоза зерновых до 17,5 млн тонн. Чтобы вывезти больше, поставщики обязаны будут заплатить пошлину — 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее 100 евро за тонну. Пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, пшеницы — 25 евро за тонну.

Отметим, что в России с начала года из продуктов питания больше всего подорожал сахар — на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9% и картофель — на 25,1%.

Как это может повлиять на цены в Узбекистане

Источник: Госкомстат / «Газета.uz»

Согласно данным, предоставленным «Газете.uz» Государственным комитетом по статистике, Узбекистан за девять месяцев с начала года импортировал 184,3 тысячи тонн растительного масла на 149,4 млн долларов. На долю России в импорте приходится 78,3% — 144,3 тысячи тонн растительного масла на 119,5 млн долларов. Следом идет Казахстан (21%) — 38,7 тысяч тонн продукции на 28,6 млн долларов. На третьем месте Украина — 1234 тонны масла на 1,2 млн долларов.

Введение экспортных пошлин прямо повлияет на цены растительного масла в Узбекистане.

Если на мировом рынке цены на растительное масло за девять месяцев этого года выросли в среднем на 15%, то в Узбекистане рост составил 26%.

В январе-ноябре Узбекистан импортировал 265,1 тысячи тонн растительного масла на 223,7 млн долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 234,4 тысяч тонн ($190,2 млн). Если в прошлом году 1 тонна растительного масла завозилась в среднем по 811 долларов, то в этом году уже по 844 долларов.

Какие меры принимаются

Фото: пресс-служба президента

Президент Шавкат Мирзиёев 16 декабря провел расширенное видеоселекторное совещание, посвященное анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросы продовольственной безопасности.

Глава государства поручил избежать завышения цен на продукты в предпраздничные дни.

«Если вырастут цены во время праздничных дней на мясо, сахар, рис, растительное масло хотя бы на сум, то примем строгие меры…У нас есть резервы. Нужна системная работа. Если не будет воровства, этого можно добиться», — сказал он.

Премьер-министру Абдулле Арипову дано поручение дополнительно закупить по 5000 тонн сахара и риса, а также 2000 тонн растительного масла, чтобы предотвратить повышение их стоимости перед праздниками.

Кроме того, как сообщает корреспондент «Газеты.uz», Шавкат Мирзиёев упомянул экспортные ограничения, введенные премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Президент заявил, что Узбекистан «не должен быть зависим от одной страны» в вопросах продовольственной безопасности. Он также предложил рассмотреть хокимам областей возможность межрегионального сотрудничества с городами и областями России. По его словам, узбекские предприниматели могут воспользоваться рублевыми кредитами и организовать производство в регионах России, чтобы поставлять продукцию первой необходимости в Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев отметил, что цены на мировом рынке продовольствия будут иметь резкие колебания. Поэтому был создан специальный фонд и выделено 50 млн долларов на гарантированные поставки основных видов продукции на внутренний рынок (в настоящее время использовано только 3 млн долларов).

В связи с ограничениями экспорта некоторых продуктов питания в зарубежных странах президент поручил премьер-министру Абдулле Арипову и вице-премьеру Джамшиду Кучкарову в течение 10 дней закупить за счет средств спецфонда 50 тысяч тонн растительного масла и другой необходимой продукции, сформировать запас минимум на два месяца.





Динамика цен на масло и жиры, растительное и хлопковое масло в январе-октябре. Источник: ЦБ

Ранее Центральный банк представил обзор инфляции за 10 месяцев в разрезе регионов и изменение цен на основные товары и услуги, включая сахар, мясо, муку, рис, масложировые продукты, фрукты и овощи, яйца и другие.