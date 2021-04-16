В летний сезон потребность в соблюдении питьевого режима особенно важна. Стакан прохладной воды El Classico поможет утолить жажду и насытить организм полезными веществами. Более того, эта вода отлично подходит для приготовления чая, кофе и других напитков. А зеленый чай — настоящее спасение в знойный период.

С учетом современных реалий, когда экологическая обстановка оставляет желать лучшего, можно сказать, что вода из центральных систем водоснабжения является плохим вариантом для приготовления напитков. Вода из-под крана, несмотря на то, что является питьевой по санитарным нормам, не подходит для заваривания чая. Она жесткая и содержит различные примеси, хлор, много железа.

Более того, водопроводная вода образует накипь в чайнике, что приводит к его быстрому выходу из строя. О дорогостоящих кофемашинах и говорить не приходится — для них требуется чистая вода, такая, как El Classico. Она не только защитит кухонную бытовую технику от накипи, но и поможет напиткам стать по-настоящему вкусными и полезными.





Вода El Classico обладает всеми необходимыми критериями для утоления жажды и приготовления чая или кофе:

чистота и прозрачность;

отсутствие посторонних частиц и запахов;

мягкость;

минимальное содержание солей;

слабощелочной состав.

Бутилированную питьевую воду же можно найти в любом магазине. Однако, при выборе нужно помнить, что чем меньше в ней кальция, магния и других минералов, тем она мягче. А значит, лучше подходит для приготовления чая и других напитков.

Вода El Clasico обладает всеми необходимыми качествами, которые важны, чтобы заварить «правильный» чай. Ее сбалансированный состав помогает напитку сохранить богатый вкус и аромат. При этом El Classico содержит оптимальное количество полезных для человека солей и минералов.

Специалисты собственной лаборатории Alfa Suv Servis проводят полный анализ воды El Clasico на соответствие ГОСТам и санитарным правилам. Качество также регулярно проверяют представители СЭС и Узстандарта.

Бутилированную воду El Clasico доставляют в любую точку Ташкента, а также в ближайшие районы и города Ташкентской области. Для крупных клиентов действует быстрая доставка — день в день, а также другие специальные предложения.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−30−03.

Интересующие вопросы можно задать в Telegram: (+998) 91−132−30−00.

Сайт: elclasico.uz

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