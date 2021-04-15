В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой сотрудники налоговых органов посреди улицы насильно отбирают вещи женщин, которые занимались уличной торговлей. Они пытаются отобрать сумки у женщин и положить в багажник автомобиля.

Один из сотрудников тащит женщину, которая держалась за сумку, по земле. Она в это время кричит, что у неё дома не осталось хлеба и требует вернуть вещи. Мальчик в возрасте 3−4 лет подходит и пытается ударить по руке сотрудника. Мужчина отвечает: «Это не базар, сколько раз можно приезжать». В ситуацию также вмешиваются прохожие и пытаются заступиться за женщин.

В своём видеообращении председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев назвал инцидент «позорным» для налоговой службы.

«Для нас это очень позорно. Произошедшее не соответствует нашей чести, обязанностям налоговой службы в целом. Я лично обещаю: в настоящее время нахожусь в служебной поездке в Самаркандской области, но, как только вернусь, лично поеду в Алмалык, в то место, где произошёл данный инцидент. Но до этого в отношении всех, кто вёл себя неподобающе и выполнял служебные обязанности неуместно, будут приняты соответствующие меры. Считаю, что нам это вовсе не к лицу», — сказал Шерзод Кудбиев.

Глава ГНК подчеркнул, что налоговые органы не являются силовыми структурами.

«Это ведомство, которое помогает предпринимателям. Но, конечно, происходят и такие прискорбные случаи, и мы должны искоренить их в корне. Для нас это очень позорно и я прошу прощения у всех наших граждан, нашего народа за то, что в налоговых органах всё ещё работают такие сотрудники, хотя не все такие. В любом случае мы этот вопрос доведём до конца», — заключил глава ГНК и добавил, что о принятых мерах будет представлена дополнительная информация.