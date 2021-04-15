Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в марте опросил порядка 1000 предприятий по всему Узбекистану с целью выяснить, как они оценивают перспективы развития их бизнеса на ближайшие три месяца. Итоги опроса центр предоставил «Газете.uz».

Опрос проводили по двум направлениям: качественная оценка состояния бизнеса и ожидания предпринимателей о перспективах развития их бизнеса на ближайшие три месяца.

Сводный индикатор бизнес-климата вырос на 5 пунктов по сравнению с февралем и составил 65 пункта, что оценивает состояние бизнес-климата в стране как положительное. Этот показатель в 2 раза выше, чем в кризисном периоде апреля прошлого года.

В отраслевом разрезе индикатор бизнес-климата в сфере сельского хозяйства вырос на 13 пунктов и составил 81 пункт, услуги показали незначительное снижение на 1 пункт по сравнению с предыдущим месяцем и составили 58 пунктов в марте, сфера строительства и промышленности выросла на 2 пункта и составила 67 и 54 пункта соответственно.

Индикатор текущего состояния бизнеса в марте вырос на 3 пункта и составил 47 пунктов соответственно, что характеризует положительные настроения предпринимателей касательно текущего состояния бизнеса.





Доля респондентов, отметивших текущее состояние своего бизнеса как хорошее, сохранилась на прежнем уровне (41%). Спрос на товары и услуги улучшился у 40% предприятий (в феврале — у 37%), в то время как количество работников увеличилось у 28% предприятий (в феврале — у 20%).

Настроения предпринимателей в сфере сельского хозяйства касательно текущего состояния их бизнеса значительно улучшились с 50 пунктов в феврале до 70 пунктов марте.

В прошлом месяце незначительные снижения отметились в сфере промышленности — 38 пунктов (в феврале — 39 пунктов), строительства — 42 пунктов (в феврале — 45 пунктов) и в сфере услуг — 36 пунктов (в феврале — 43 пункта). Представителей сферы услуг связывают плохое состояние их бизнеса с сокращением спроса на товары и услуги (21%) и со сложностями в оплате кредитов (21%).

Индикатор ожидания перспектив развития бизнеса в марте вырос на 6 пунктов и составил 83 пункта соответственно, что отражает ожидания предпринимателей о перспективах развития их бизнеса на ближайшие три месяца как оптимистичные. 83% респондентов считают, что перспективы их бизнеса улучшатся (в феврале — 79%). Количество предпринимателей, которые ожидают, что спрос на товары и услуги улучшится составил, как и в прошлом месяце, 73%.





В отличие от текущего состояния бизнеса, оптимистичные ожидания складываются у представителей из всех сфер:

строительство — 94 пункта;

сельское хозяйство — 93 пункта;

услуги — 82 пункта;

промышленность — 71 пункт.

Большинство представителей предприятий указали на необходимость поддержки их бизнеса. Среди волнующих предпринимателей проблем — предоставление кредитных средств, выделение земельных участков, снижение налоговых ставок и снижение процентных ставок по кредитам.

В целом, взаимоотношение значений текущей ситуации и ожидания означает, что по оценкам предпринимателей положительная тенденция в развитии экономики сохранится ближайшие три месяца.

«Результаты исследования говорят о последовательном восстановлении экономики от последствий, связанных с пандемией коронавируса и неблагоприятными природными явлениями, что обусловлено своевременно принятыми мерами поддержки предприятий и проводимыми в последние годы преобразованиями в области улучшения условий предпринимательской деятельности и формировании благоприятного делового климата», — заключили эксперты ЦЭИР.