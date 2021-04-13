Президент Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению занятости молодежи и организации их содержательного досуга, передает корреспондент «Газеты.uz».
Глава государства сообщил, что министры, хокимы и руководители секторов должны будут отчитаться о проделанной работе по итогам полугодия, за девять месяцев и год.
По его словам, в «молодёжную» тетрадь включены 648 тысяч безработных молодых людей. Обеспечена занятость 283 тысяч из них. В частности, 175 тысяч молодых людей получили 45 тысяч га земли, 76 тысяч обеспечены постоянной работой или привлечены к общественным работам, 33 тысяч получили кредиты на 800 млрд сумов для занятия предпринимательством, 6000 — субсидии.
Что касается организации содержательного досуга молодёжи, то дополнительно создано 36 тысяч различных кружков, куда вовлечены 874 тысяч молодых людей.
В рамках «пяти инициатив» в образовательные учреждения, библиотеки и учебные центры доставлено 97 тысяч единиц культурного и спортивного инвентаря и компьютеров и 562 тысячи художественных книг.
Но некоторые руководители всё ещё не уделяют достаточного внимания проблемам молодёжи, отметил президент. Например, в Андижанской области в первом квартале была обеспечена занятость 35,6 тысячи из 80 тысяч безработных молодых людей, но только 5000 из них трудоустроены на постоянную работу, хотя на сегодняшний день промышленные предприятия и кластеры региона имеют 7000 вакантных постоянных рабочих мест.
В Джалакудукском, Пахтаабдском и Ханабдском районах допущены недостатки в работе по трудоустройстве на вакантные рабочие места. Имеются проблемы в обучении молодёжи навыкам и предпринимательству, подчеркнул президент.
В Касансайском районе обучен только 31 молодой человек (из 4500), в Наманганском районе — 47 (из 3600), Тахтакупырском районе Каракалпакстана — 45 (из 1300).
Кроме того, для самозанятости молодёжи предусмотрено выделение до 7 млн сумов субсидии из Фонда занятости при Минтруда. При этом в Кашкадарье получили субсидии лишь 5 человек, в Андижанской области — 11, в Каракалпакстане — 76.
На предыдущем заседании председателю Торгово-промышленной палаты (ТПП) Адхаму Икрамову, первому заместителю главы Минэкономразвития Саидкаххору Холходжаеву и главе «Микрокредитбанка» Орифу Бутаеву было поручено обучить 100 тысяч молодых людей в рамках программы «1+1», закрепив юношей и девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, а затем выделить им льготные кредиты.
«Но Икрамов и его подразделения не могут организовать эту работу системно», — заявил президент.
В течение трёх месяцев предпринимательству была обучена 21 тысяча молодых людей (в среднем по 1500 в разрезе областей), при этом в Ташкенте только 1000 человек получили сертификаты, в Намангане — 1100. В Бухаре после обучения предпринимательству только 216 молодых людей (20%) получили кредиты на 6,2 млрд сумов.
Кроме того, самый низкий показатель обеспечения занятости молодежи в Сурхандарьинской области — 30% (15,5 тысячи).
В Ходжейлийском районе Каракалпакстана всего лишь 16 человек (2000 молодых людей) охвачены программой «1+1», в Улугнорском районе — 78 (3700), Ангорском районе — 82 (3400).
Президент отметил, что главе Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурату Камалову «пришло время быть строже» и увольнять тех руководителей, которые не показывают результат.
В Сурхандарьинской области преступность среди молодёжи выросла на 70% (239 преступлений). Неудовлетворительным остаётся положение в Шафирканском районе Бухарской области, Камашинском районе Кашкадарьи, Хивинском районе Хорезмской области и Чустском районе Наманганской области.
За плохую организацию работы с молодёжью освобождены от должностей заместитель хокима Сурхандарьинской области по вопросам молодёжи Чори Бегимкулов, хоким Фуркатского района Дилмуроджон Солиев и хоким Улугнорского района Дониёрбек Махсудов. Кроме того, за непринятие мер по предотвращению преступности среди молодёжи освобождены от должностей прокуроры Шафирканского и Камашинского районов, начальники ОВД Хивинского и Чустского районов, а также за недостатки в поддержке молодёжного предпринимательства — начальники налоговых инспекций Ходжейлийского и Ангорского районов.
«Каждый уволенный должен сдать зарплату обратно государству, деньги нужно отвезти в детдом. Это предатели… Теперь будет такой порядок», — сказал президент.
Президент поручил Адхаму Икрамову уволить руководителей территориальных подразделений ТПП в Бухарской и Сурхандарьинской области.
Адхам Икрамов, бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, Саидкаххору Холхужаев и глава «Микрокредитбанка» Ориф Бутаев получили строгое предупреждение и три месяца на исправление ситуации.
Адхам Икрамов и Дилмурод Касимов должны показать результат и охватить программой «1+1» миллион молодых людей. В противном случае они будут освобождены от должности, подчеркнул глава государства.
«Поймите, будет неправильно думать, что проблемы молодёжи решают [только] Агентство по делам молодёжи и Союз молодёжи», — подчеркнул президент.
Zokirkhoja Isakhodjaev
Кто будет контролировать возврат зарплаты?
Дайте мне эту должность
ODAM ODAMOV
“Каждый уволенный должен сдать зарплату назад государству“
Пусть лучше сдадут то, что они успели наворовать. Эти суммы в десятки и сотни раз больше их зарплат будут.
Khasan Shoikramov
интересно а цифры которые ложатся на стол президента как то проверяются ? и еще я просто не представляю как вообще могли допустить мысль о том что микрокредит банк сможет организовать обучение 100 000 (!) представителей молодежи ;-)
Алексей Николаевич
А где можно прочитать, на основании какого законодательного акта они будут возвращать зарплату? Нет ли там какой-нибудь лазейки для невозврата? У нас же так. Обязательно брешь оставляют.