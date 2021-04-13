Президент Шавкат Мирзиёев проводит видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению занятости молодежи и организации их содержательного досуга, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства сообщил, что министры, хокимы и руководители секторов должны будут отчитаться о проделанной работе по итогам полугодия, за девять месяцев и год.

По его словам, в «молодёжную» тетрадь включены 648 тысяч безработных молодых людей. Обеспечена занятость 283 тысяч из них. В частности, 175 тысяч молодых людей получили 45 тысяч га земли, 76 тысяч обеспечены постоянной работой или привлечены к общественным работам, 33 тысяч получили кредиты на 800 млрд сумов для занятия предпринимательством, 6000 — субсидии.

Что касается организации содержательного досуга молодёжи, то дополнительно создано 36 тысяч различных кружков, куда вовлечены 874 тысяч молодых людей.

В рамках «пяти инициатив» в образовательные учреждения, библиотеки и учебные центры доставлено 97 тысяч единиц культурного и спортивного инвентаря и компьютеров и 562 тысячи художественных книг.

Но некоторые руководители всё ещё не уделяют достаточного внимания проблемам молодёжи, отметил президент. Например, в Андижанской области в первом квартале была обеспечена занятость 35,6 тысячи из 80 тысяч безработных молодых людей, но только 5000 из них трудоустроены на постоянную работу, хотя на сегодняшний день промышленные предприятия и кластеры региона имеют 7000 вакантных постоянных рабочих мест.

В Джалакудукском, Пахтаабдском и Ханабдском районах допущены недостатки в работе по трудоустройстве на вакантные рабочие места. Имеются проблемы в обучении молодёжи навыкам и предпринимательству, подчеркнул президент.

В Касансайском районе обучен только 31 молодой человек (из 4500), в Наманганском районе — 47 (из 3600), Тахтакупырском районе Каракалпакстана — 45 (из 1300).

Кроме того, для самозанятости молодёжи предусмотрено выделение до 7 млн сумов субсидии из Фонда занятости при Минтруда. При этом в Кашкадарье получили субсидии лишь 5 человек, в Андижанской области — 11, в Каракалпакстане — 76.

На предыдущем заседании председателю Торгово-промышленной палаты (ТПП) Адхаму Икрамову, первому заместителю главы Минэкономразвития Саидкаххору Холходжаеву и главе «Микрокредитбанка» Орифу Бутаеву было поручено обучить 100 тысяч молодых людей в рамках программы «1+1», закрепив юношей и девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, а затем выделить им льготные кредиты.

«Но Икрамов и его подразделения не могут организовать эту работу системно», — заявил президент.

В течение трёх месяцев предпринимательству была обучена 21 тысяча молодых людей (в среднем по 1500 в разрезе областей), при этом в Ташкенте только 1000 человек получили сертификаты, в Намангане — 1100. В Бухаре после обучения предпринимательству только 216 молодых людей (20%) получили кредиты на 6,2 млрд сумов.

Кроме того, самый низкий показатель обеспечения занятости молодежи в Сурхандарьинской области — 30% (15,5 тысячи).

В Ходжейлийском районе Каракалпакстана всего лишь 16 человек (2000 молодых людей) охвачены программой «1+1», в Улугнорском районе — 78 (3700), Ангорском районе — 82 (3400).

Президент отметил, что главе Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурату Камалову «пришло время быть строже» и увольнять тех руководителей, которые не показывают результат.

В Сурхандарьинской области преступность среди молодёжи выросла на 70% (239 преступлений). Неудовлетворительным остаётся положение в Шафирканском районе Бухарской области, Камашинском районе Кашкадарьи, Хивинском районе Хорезмской области и Чустском районе Наманганской области.

За плохую организацию работы с молодёжью освобождены от должностей заместитель хокима Сурхандарьинской области по вопросам молодёжи Чори Бегимкулов, хоким Фуркатского района Дилмуроджон Солиев и хоким Улугнорского района Дониёрбек Махсудов. Кроме того, за непринятие мер по предотвращению преступности среди молодёжи освобождены от должностей прокуроры Шафирканского и Камашинского районов, начальники ОВД Хивинского и Чустского районов, а также за недостатки в поддержке молодёжного предпринимательства — начальники налоговых инспекций Ходжейлийского и Ангорского районов.

«Каждый уволенный должен сдать зарплату обратно государству, деньги нужно отвезти в детдом. Это предатели… Теперь будет такой порядок», — сказал президент.

Президент поручил Адхаму Икрамову уволить руководителей территориальных подразделений ТПП в Бухарской и Сурхандарьинской области.

Адхам Икрамов, бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, Саидкаххору Холхужаев и глава «Микрокредитбанка» Ориф Бутаев получили строгое предупреждение и три месяца на исправление ситуации.

Адхам Икрамов и Дилмурод Касимов должны показать результат и охватить программой «1+1» миллион молодых людей. В противном случае они будут освобождены от должности, подчеркнул глава государства.

«Поймите, будет неправильно думать, что проблемы молодёжи решают [только] Агентство по делам молодёжи и Союз молодёжи», — подчеркнул президент.