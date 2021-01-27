Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 27 января по вопросам обеспечения занятости и содержательной организации досуга молодежи озвучил статистику молодёжной безработицы, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Численность молодёжи до 30 лет составляет более 18 миллионов человек, это почти 55% населения. Официальная безработица среди молодых людей 18−30 лет составляет 17%, или 844 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем общий уровень безработицы. «Неучтённое число безработных ещё выше», — отметил глава государства.

Он анонсировал новую систему работы с молодёжью, которая будет вестись по двум направлениям. Первое — поддержка молодежного предпринимательства, обеспечение занятости населения через обучение профессиям и навыкам. Второе — организация полезного досуга молодежи.

«Обещаниями вопросы не решить. Люди в это уже не верят. Нужно реально решать проблемы», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для решения вопроса безработицы республиканская рабочая группа проводит изучение предложений молодёжи в регионах. Проведены беседы с 50 тысячами молодых людей в Бухаре, Джизаке, Навои, Кашкадарье, Ташкентской области и Ташкенте. На основе их предложений и пожеланий сформированы «молодёжные тетради» в разрезе районов и городов.

Исследования показали, что сохраняется много недостатков в профессиональном обучении, трудоустройстве и кредитовании молодых людей. Много проблем в системе содержательной организации их свободного времени. Материально-техническая база большинства культурных центров, парков и спортивных комплексов неудовлетворительна, кружки и секции работают «для галочки», говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сохраняется много проблем при выделении кредитов для молодежного предпринимательства. В 2020 году из 14 тысяч обращений, поступивших в три крупных банка (Ипотекабанк, Агробанк и Узпромстройбанк) только 32% были решены положительно, отметил глава государства.

Шавкат Мирзиёев обозначил приоритеты адресного решения отмеченных проблем в разрезе районов и городов. Заместители хокимов по экономике, инвестициям и сельскому хозяйству определены ответственными за вопросы занятости, руководители территориальных подразделений Государственного налогового комитета, Торгово-промышленной палаты и коммерческих банков — за привлечение молодежи к предпринимательству, заместители хокимов по вопросам молодежи — за содержательную организацию досуга молодежи, районные прокуроры, начальники отделов внутренних дел и по делам обороны — за работу с неорганизованной молодежью, предупреждение преступности и формирование чувств патриотизма.

Руководители секторов районов должны два дня в неделю уделять только решению проблем молодёжи: один день — вопросам занятости, второй — содержательной организации их досуга.

Указано на необходимость обучить в текущем году 500 тысяч молодых людей профессиям и предпринимательству. Даны поручения по увеличению количества традиционных или дистанционных курсов в районах и городах, обучению безработной молодёжи профессиональным и предпринимательским навыкам и обеспечению ее занятости.

Определены задачи оснащения моноцентров «Ишга мархамат» и профессиональных колледжей, разработки профессиональных стандартов и повышения квалификации тренеров.

Кроме того, в рамках программы «Молодежь: 1+1» планируется закрепить юношей и девушек за предпринимателями, развивать их деловые навыки, предоставлять им льготные кредиты и помогать открытию собственного дела.

Министерству инвестиций и внешней торговли поручено создать на местах молодежные зоны промышленности и бизнеса.