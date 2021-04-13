В конце марта Агентство по развитию государственно-частного партнёрства при Министерстве финансов обнародовало информацию о планах строительства платной скоростной автомагистрали Ташкент-Андижан протяжённостью 340 км. Предварительное технико-экономическое обоснование проекта (ПТЭО) по запросу правительства страны подготовил Всемирный банк.

В интервью «Газете.uz» Мансур Бустони, координатор транспортных проектов в представительстве Всемирного банка в Узбекистане, прокомментировал некоторые вопросы, связанные с будущей автомагистралью.

— Какие цели и задачи преследует проект скоростной автомагистрали Ташкент-Андижан?

— Для социально-экономического развития любой страны необходима эффективная система железных и автомобильных дорог, способная обеспечить быстрые, безопасные и всесезонные пассажирские и грузовые перевозки как между регионами страны, так и за её пределы. На данном этапе развития Узбекистана эта задача как никогда актуальна.

Государство инвестирует значительные средства в развитие регионального сообщения путём улучшения транспортной инфраструктуры. В рамках планов по развитию национальной транспортной системы до 2035 года правительство поставило цель реализовать ряд проектов по развитию транспортных активов по всей стране. Они также включают модернизацию существующей сети автомобильных дорог. Эти меры будут иметь позитивный эффект на рост благосостояния населения и экономик соответствующих регионов и страны в целом.

Одним из таких проектов, в настоящее время прорабатываемых правительством при содействии группы Всемирного банка, является модернизация автомобильной дороги Ташкент-Андижан. Рассматривается возможность её преобразования в скоростную автомагистраль. Проект также предусматривает строительство тоннеля через перевал Камчик для сокращения времени проезда.

Проект имеет важное стратегическое значение, учитывая, что в настоящее время области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана соединяет всего одна автомобильная дорога. Новая автомагистраль, включая тоннель, поможет улучшить транспортную связанность самой густонаселённой части страны с остальными регионами.

Предварительные исследования показывают, что после ввода в эксплуатацию новой автомагистрали время поездки из Ташкента в Андижан сократится примерно на два часа. Эта дорога будет гораздо комфортнее и безопаснее благодаря инфраструктуре мирового класса, которую должен будет создать потенциальный инвестор.

Ожидается, что проект также улучшит транзитное сообщение и торговую логистику с соседними государствами. Так, автомагистраль станет частью нового международного транзитного коридора Ташкент-Ош-Иркештам, соединив Узбекистан с Кыргызстаном и Китаем.

Данный коридор будет одним из важнейших торговых маршрутов, проходящих через территорию Узбекистана. Модернизированная автомагистраль поможет сократить время транзита грузов между Узбекистаном и Китаем с 8−10 дней до 2 дней, а также облегчит доступ к новым международным рынкам для местных производителей товаров и сырья.

Реализация проекта поможет создать тысячи новых рабочих мест — как в процессе строительства магистрали и нового тоннеля, так и после их ввода в эксплуатацию, включая рабочие места для людей, живущих вдоль названного транспортного коридора.

— Как планируется реализовать проект?

— Правительство Узбекистана рассматривает возможность реализации проекта в формате государственно-частного партнёрства (ГЧП), т. е. права на строительство и управление автомагистралью будут переданы частному инвестору с соответствующим международным опытом. Таковой будет определён на основе открытого международного конкурса.

Этот проект в формате ГЧП может стать первым в своём роде в транспортной отрасли Узбекистана и послужить потенциальной моделью для реализации аналогичных проектов по всей стране в будущем.

— Какова роль Всемирного банка в данном проекте?

— Группа Всемирного банка тесно сотрудничает с заинтересованными министерствами и ведомствами, включая Государственный комитет по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и Агентство развития ГЧП при Министерстве финансов, с целью предоставления технического содействия правительству в подготовке и реализации данного проекта по развитию транспортной инфраструктуры.

По запросу правительства мы завершили предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Группа Всемирного банка также окажет содействие в подготовке прединвестиционного исследования для дальнейшей разработки проекта, а затем и в проведении международного тендера по привлечению потенциальных инвесторов.

— Ранее были озвучены тарифы за использование новой магистрали. Утверждалось, что стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 5−7 долларов в сумовом эквиваленте, а для грузового транспорта и автобусов — около 15 долларов. Могли бы вы прокомментировать данное утверждение?

— Хотел бы подчеркнуть, что информация о стоимости проезда, которую ранее озвучили наши партнёры из Агентства по развитию ГЧП, является предварительной усреднённой сметной оценкой, определённой и использованной в ПТЭО. Озвученные тарифы служат только ориентировочными показателями для аналогичных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Пока слишком рано говорить о стоимости за проезд транспортных средств по новой автомагистрали. Тарифы могут быть определены только после того, как в рамках разработки проекта будет проведён международный тендер, определён инвестор, предложивший наилучшую цену правительству за свои услуги по строительству и эксплуатации дороги, а затем с ним будет заключён соответствующий договор. В этом договоре, помимо всего прочего, и будет указана конкретная стоимость за проезд.

Как видите, существует несколько этапов, без реализации которых невозможно точно определить размеры будущих тарифов за использование автомагистрали.

— Какие дальнейшие шаги планируется предпринять, чтобы начать процесс строительства дороги?

— Результаты ПТЭО показывают, что проект обладает необходимыми возможностями для его дальнейшей разработки и может принести стране значительную экономическую выгоду. Это очень важный вывод для такого масштабного инфраструктурного проекта, т. к. ПТЭО содержит исходные данные, позволяющие понять, при каких условиях с экономической и финансовой точек зрения возможно привлечение частных инвестиций в реализацию проекта.

На следующем этапе правительство планирует подготовку прединвестиционного исследования и необходимых инженерно-технических изысканий. В них будет дана оценка и более детально определены основные технические, финансовые, экономические, юридические, экологические и социальные аспекты проекта.

После завершения прединвестиционного исследования и в случае последующего одобрения проекта правительством проект ГЧП может быть структурирован и выставлен на международный тендер для привлечения частных инвесторов. И только по результатам тендера будут определены окончательные тарифы для конкретных участков дороги на основании наилучшего предложения от международных компаний.

В данном случае будет задействована модель, подобная той, которую применило правительство в 2019 году при проведении в Узбекистане первого международного тендера на строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Навоийской области.

Напомню, тогда в предквалификационном отборе участвовали 23 компании из КНР, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Южной Африки, России, Испании, Норвегии и Франции. Из них отбор прошли 11 компаний.

В итоге коммерческие предложения в рамках тендера представили пяти иностранных компаний, включая компанию Masdar Clean Energy из ОАЭ, которая и стала победителем. Она предложила правительству поставки электричества по самой низкой цене — около 2,7 цента за 1 кВт⋅ч. На тот момент это был один из самых низких тарифов за выработку электричества посредством солнечной энергии на развивающихся рынках.

— Как скоро может быть проведён международный тендер по строительству скоростной магистрали?

— На данный момент сложно говорить и конкретных сроках проведения тендера до того, как будут завершены прединвестиционные исследования и детальные инженерно-технические изыскания. Они необходимы для структурирования качественного и надёжного проекта и определения условий и параметров ГЧП. Важно отметить, что подготовка подобных инфраструктурных проектов, как показывает международная практика, занимает до года и более после завершения технических изысканий.

Узбекистан только выиграет от прозрачного и открытого процесса с участием ведущих иностранных компаний с большим опытом в реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры и управлении скоростными автомагистралями в других частях мира. В этом случае можно ожидать, что правительство получит наиболее конкурентоспособные предложения с оптимальным соотношением цены и качества услуг.