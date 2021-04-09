8 апреля прошла пресс-конференция, посвященная запуску социального проекта Ornaments от TBC Bank Uzbekistan.





Цель проекта — создать диджитал-каталог орнаментов прикладного искусства и народного творчества Узбекистана и сделать его доступным для тех, кто сможет использовать эти орнаменты в брендинге своих будущих продуктов или проектов.





В качестве спикеров пресс-конференции выступили: председатель наблюдательного совета TBC Bank Николоз Курдиани, непосредственные кураторы проекта Ornaments Сардор Бабаев и Ферузхан Якубходжаев, а также известный узбекский искусствовед и участник проекта Бинафша Нодир.





Николоз Курдиани представил журналистам и гостям мероприятия политику компании в свете корпоративной социальной ответственности, а также рассказал о социальных проектах TBC в Грузии и крупномасштабных планах TBC Bank в Узбекистане.





Участники и кураторы проекта — Сардор Бабаев, Ферузхан Якубходжаев и Бинафша Нодир — подробно рассказали о долгосрочной перспективе и важности развития проекта Ornaments.

Первый этап проекта посвящен традиционному узбекскому текстилю. На данном этапе планируется провести экспедицию по трем городам: Самарканду, Бухаре и Ташкенту.





В ходе экспедиции участники проекта посетят локальные культурные центры, музеи и мастерские прикладного искусства, а также проведут интервью с мастерами-ремесленниками. Привлеченная команда фотографов и дизайнеров проведет большой блок работы по оцифровке национальных узоров. А именно — переведут отснятые материалы в векторный формат изображений.

На пресс-конференции участники проекта поделились планами на создание диджитал-платформы, на которой в свободном доступе будут размещены оцифрованные орнаменты предметов прикладного искусства, а также полное описание и история каждого узора.

Скачать приложение TBC Bank можно на Android и iOS.

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